Ruszyła Zachodniopomorska Liga Footgolfa. Świetny poziom w Binowie

- Footgolf to doskonała formuła na połączenie sportowej rywalizacji z pięknym otoczeniem przyrody jakie niewątpliwie gwarantuje wyprawa na pole w Binowie. Sport rośnie w Europie i na świecie w bardzo szybkim tempie – podkreśla Kwiecień.

Zachodniopomorska Liga Footgolfa to cykl zawodów na polu golfowym w Binowie. Zaplanowanych jest siedem imprez. Końcowa klasyfikacja obejmie pięć najlepszych wyników. Na najlepszą dziesiątkę w klasyfikacji generalnej czekają nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik, który rozegra przynajmniej pięć rund, niezależnie od miejsca w tabeli otrzyma pamiątkowe trofeum.

Footgolf w Polsce wciąż się rozwija, ale chętnych do gry i poprawy swojego zdrowia nie brakuje. Na polu golfowym w Binowie powalczyło ponad 20 uczestników, którzy nie tylko walczyli z rywalami, ale też z porwistym wiatrem. To utrudniało w osiągnięciu rekordowych wyników, ale i tak było bardzo ciekawie.

Za nami pierwsza runda ZLF. Emocji nie brakowało. Na starcie stawili się m.in. Patryk Kwiecień oraz Dominik Wekwerth, czyli uczestniczy ostatnich MŚ w Stanach Zjednoczonych czy zwycięzcy ostatnich edycji Polish Open. Kwiecień, choć wystąpił poza konkursem, wygrał o jedno uderzenie. Kwiecień miał minus 17, a Wekwerth - minus 16.

Kolejne miejsca zajęli: Marcin Storek, Leszek Muskała i Tomasz Trela, ale ich straty do czołowej dwójki były już znaczące. Pozostali uczestnicy generalnie byli zadowoleni z wyników, ale te były już „na plusie”, czyli przekroczyli limit uderzeń. W kolejnej imprezie ma być lepiej, a drugie zawody przewidziane są na 12 maja.

Footgolf to sport, w którym zawodnicy kopią piłkę do dołka, wykonując jak najmniejszą liczbę uderzeń. Nazwa jest połączeniem piłki nożnej i golfa, a gra łączy te dwa sporty, będąc bliżej spokrewnionym z golfem. Podczas każdej rundy rozegranych zostanie 27 dołków, czyli 3 rundy po 9 dołków. Ważnym aspektem gry w footgolfa jest ubiór graczy. Koniecznie trzeba mieć założone tzw. turfy. Uczestnicy mają absolutny zakaz używania korków. Do tego koszulka polo, spodenki i getry. W chłodniejsze dni dres sportowy, ewentualnie ortalion. Na polu obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.

W Polsce rozgrywane są też zawody krajowe, głównie odbywają się na polach w Postołowie i Binowie. Za nami też już pierwsza runda, którą wygrał Paweł Mitrosz, a 28 kwietnia najlepsi footgolfiści i wszyscy chętni mają zjechać do Binowa. Informacje organizacyjnie z łatwością można znaleźć np. na facebooku.