Ruszyła sprzedaż biletów na mecz Pogoń Szczecin - KAA Gent. Trzeba się spieszyć Bartłomiej Czetowicz

Już można kupić bilety na starcie Pogoni Szczecin z belgijskim Gent w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. To bardzo popularne spotkanie wśród kibiców ze Szczecina. W ciągu dwóch pierwszych godzin udało się sprzedać aż 7 tysięcy biletów na to wydarzenie. Portowcy zagrają z Gent w meczu rewanżowym rywalizacji. Wielkie piłkarskie święto w Szczecinie już 17 sierpnia o godzinie 18.