Ruszyła "Maszyneria Fajbusiewicza". Nowa wystawa w szczecińskim muzeum [ZDJĘCIA]

- To był zupełny przypadek. Dość późno wszedłem w świat dziennikarski, miałem 30 kilka lat i dostałem wówczas pierwszą maszynę "Łucznik" z Radomia. Później robiłem reportaż w Gdańsku i chodziłem Długim Targiem, wpadła mi w oczy maszyna do pisania Mercedes, która stała na wystawie w "Desie". I tak właśnie się zaczęło - opowiada Michał Fajbusiewicz, dziennikarz, znany z prowadzenia kultowego "Magazynu Kryminalnego 997".

Pan Michał zdecydował przekazać do Szczecina swoją kolekcję maszyn i przedmiotów z tym związanych. Nie są to wyłącznie maszyny z klasyczną klawiaturą, ale również maszyny: indeksowe, głowicowe, do pisania pismem Braille’ a oraz maszyna do stenotypii, czy urządzenie do wypisywania czeków. Wśród oryginalnych urządzeń nie zabrakło maszyny do nauki pisania, maszyn zabawkowych.

Co ciekawe darczyńca wolał przekazać kolekcję do Szczecina, a nie do rodzinnej Łodzi. Zdecydowała o tym pandemia.