Ruszają szczepienia seniorów przeciwko COVID-19. W Szczecinie szczepi 35 punktów

Na szczepienie należy wziąć ze sobą Kwestionariusz szczepienia oraz formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (są one do pobrania na www-spsk2-szczecin.pl – Koronawirus – Szczepienia przeciw COVID-19 - usprawni to proces kwalifikacji do szczepienia), jeśli ktoś nie ma możliwości wydrukowania ww. dokumentów – nie stanowi to żadnego problemu – formularze będą czekały na pacjentów także na miejscu