Ruch Chorzów może wystawić do gry z Pogonią Szczecin Dante Stipicę

- Kluby obowiązuje tajemnica handlowa, więc nie będziemy o tym mówić - odpowiada Tomasz Ferens. Całkiem możliwe, że decyzja zapadnie w ostatniej chwili, by Pogoni utrudnić przygotowania, a jeśli Stipica zagra - Ruch może zapłacić ok. 200 tys. złotych.

Ruch jest w strefie spadkowej. Traci 7 punktów do bezpiecznego miejsca. W ostatniej kolejce „Niebiescy” nie potrafili pokonać Puszczy Niepołomice. W Szczecinie muszą wygrać, by nadzieje na ratunek odżyły. Ale czy chorzowski klub dopłaci do meczu z faworyzowaną Pogonią? Cześć fanów Portowców obawia się, że akurat rozegrałby „mecz życia”.

Stipica w Pogoni rozegrał 133 spotkania ligowe. W sierpniu podczas treningu doznał urazu szyi. Po dwóch tygodniach wydał oświadczenie, że jego życie było zagrożone. Zrobił to bez wiedzy klubu i w efekcie - drużyna się od niego odwróciła, a klub chciał go sprzedać. Zimą wypożyczył go Ruch do końca sezonu. Stipicę obowiązuje umowa z Pogonią do 2026 r.