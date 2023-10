Rozpoczynamy akcję "Brudny Szczecin". "Niektóre fragmenty miasta nie są w ogóle sprzątane" [ZDJĘCIA]

Spiesząc się do pracy lub wracając do domu z zakupami zwykle nie zwracamy uwagi na chodniki i ich wygląd. Kiedy się jednak zwolni tempo, można dostrzec góry śmieci przy krawężnikach i trawę rozrastającą się przy bramach kamienic. Nasi Czytelnicy zwracają uwagę, że to nie jest chwilowe zaniedbanie. Chodniki na najruchliwszych ulicach Szczecina - Niepodległości, Jagiellońskiej, Wyzwolenia... - są po prostu brudne.

- Niektóre fragmenty miasta nie są w ogóle sprzątane - twierdzi pan Tomasz, który codziennie spaceruje z psem w okolicach deptaku Bogusława. - Ale żeby było jasne, przechodnie również śmiecą. Sam widziałem, jak na ul. Jagiellońskiej, za pl. Zamenhofa, na miejscu postojowym Strefy Parkowania, kierowca opróżniał samochodową popielniczkę. Całą kupę petów wyrzucił wprost na ulicę - widocznie już mu się nic do niej nie mieściło.