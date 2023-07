Rozpoczął się Jarmark Jakubowy w Szczecinie. Jest wiele atrakcji [ZDJĘCIA]

Jarmark Jakubowy rozpoczął się 20 lipca i potrwa do 23 lipca, do niedzieli. Nawiązuje do staropolskiej tradycji, aby w dniu odpustu kościoła parafialnego, po uroczystościach religijnych, pielgrzymi posilili się i ucieszyli oko unikatowymi wyrobami.

W jarmarku bierze udział ponad 280 wystawców z Polski i zagranicy. Na swoich stoiskach, usytuowanych wokół katedry i placu Orła Białego, oferują produkty tradycyjne, regionalne przysmaki, produkty ekologiczne, artystyczne, rękodzieło. Są pyszne sery, wędliny, miody, smakołyki z kuchni polskiej, litewskiej czy z Azerbejdżanu. Poza tym jest też sporo rękodzieła - ubrania, chusty, torby, zabawki dla dzieci.