Rozpoczął się drugi tydzień ferii. Dodatkowe atrakcje na szczecińskim lodowisku [ZDJĘCIA]

Ferie na lodowisku. Zobacz jak bawią się szczecinianie

Do 28 stycznia, czyli zakończenia ferii w województwie zachodniopomorskim, lodowisko przy ul. Szafera czynne jest w godzinach 10:00-22:00.

Na odwiedzających czeka ślizgawka o łącznej powierzchni prawie 1000 m kw. Na miejscu znajdują się wypożyczalnia łyżew oraz szatnia. Na obiekcie działa elektroniczny pomiar czasu, co oznacza, że korzystający z lodowiska będą mogli wykorzystać swój czas co do minuty, a i w dowolnym momencie zrobić sobie przerwę i napić się ciepłej czekolady.