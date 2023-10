Rotal Zakład Ogrzewania Alternatywnego. Energooszczędne ogrzewanie i firma z tradycją

Firma szczyci się swoją ofertą i gwarancją jakości. - Na nasze Promienniki Ecosun udzielamy 10 lat gwarancji! – mówi Joanna Jaszczerska.

Promienniki Ecosun to energooszczędne ogrzewanie elektryczne przeznaczone dla wszystkich, plusem jest posiadanie instalacji fotowoltaicznej - wyprodukowany prąd z instalacji PV klient może przeznaczyć na ogrzewanie domu, zwłaszcza jeżeli ma nadwyżki energii lub chce ogrzewać dom za darmo prądem ze słońca. Tym co wyróżnia rozwiązania proponowane przez firmę są niskie koszty inwestycyjne zakupu urządzeń w porównaniu do innego tradycyjnego ogrzewania. Do tego dochodzą niskie koszty eksploatacyjne.

Firma, aby rozwijać biznes i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów sprzedaje promienniki także w ramach Programu Czyste Powietrze i dotacji gminnych na modernizację systemu ogrzewania, w którym ogrzewanie promiennikowe jest jednym z honorowanych nowych źródeł ciepła.

- Obecnie jest bardzo silny trend połączenia ogrzewania na podczerwień z fotowoltaiką – mówi Joanna Jaszczerska. Klientami firmy, która ma swoją siedzibę w Kobylance są właściciele domów jednorodzinnych, pensjonatów oraz dużych obiektów użyteczności publicznej.