Roofers Folding Group: rodzinna firma z tradycją i zasadami

- Jesteśmy firmą z wieloletnią tradycją, przekazywaną z pokolenia na pokolenie – mówi Lech Garliński, właściciel. - Firma powstała w 1999 roku. Założył ją mój tata, który miał dyplom Mistrza Dekarstwa. Po jego śmierci w 2017 roku firma zmieniła nazwę na Roofers Folding Group i jest zarządzana przeze mnie.

Firma budowlana Roofers Folding Group w swojej ofercie ma przede wszystkim kompleksowe remonty i naprawy dachów. Swoje usługi świadczy zarówno osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom budowlanym oraz instytucjom. Oferta firmy się ciągle poszerza.

Dziś firma specjalizuje się w kompleksowych remontach każdego rodzaju dachów, docieplaniu budynków płytami PIR, ciesielstwie, usługach elektrycznych, montażu monitoringów oraz instalacji odgromowej. Swoim klientom świadczy też usługi alpinistyczne.

Siłą firmy jest wykwalifikowana kadra pracownicza. To dzięki niej firma swoim klientom może zaoferować usługi na tak wysokim poziomie. Firma nie tylko zatrudnia specjalistów, ale i dba o to by ciągle podnosili swoje kwalifikacje, poznawali nowe techniki, rozwiązania.