Roman Makowski ze Szczecinka w telewizyjnym show The Voice Senior

To już kolejna edycja The Voice Senior, popularnego talent show pokazywanego na antenie TVP2. Program różni się od The Voice of Poland tym, że mogą w nim brać udział wykonawcy po 60. roku życia.

Obecna edycja jest emitowana w sobotnie wieczory, począwszy od 6 stycznia. W najbliższym wydaniu mieszkańcy Szczecinka i okolic będą mieli okazję kibicować mieszkańcowi swojego miasta Romanowi Makowskiemu, który znalazł się w gronie uczestników.

A łatwo nie było. Do programu wpłynęło kilka tysięcy zgłoszeń.