Rolnicy „wychodzą na ulice”. Przeciwko Zielonemu Ładowi i za polską żywnością

- Ale w proteście wezmą udział rolnicy z całego zachodniopomorskiego. Bo nas nie interesuje przynależność partyjna ani organizacyjna - mówi rolnik Paweł Toporek, który należy do komitetu organizującego protest. - Nawet nie chcemy wiedzieć, kto jest skąd. To protest rolników. A walczymy o to, aby Polacy na swoich stołach mieli polskie produkty.