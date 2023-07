Roksana Ratajczyk znów będzie górniczką z Łęcznej

Roksana Ratajczyk pochodzi z Płotów, ale szybko przeprowadziła się do Szczecina i związała z Olimpią. W tym klubie wyrosła na liderkę ekstraklasowej drużyny (118 występów w elicie, 49 zdobytych bramek), która otrzymywała też powołania do reprezentacji Polski. W 2020 r. zdecydowała się przejść do Górnika Łęczna, który zbroił się na europejskie puchary. Reprezentowała ten klub dwa sezony. Rok temu powróciła do Szczecina i związała się z Pogonią (nowa nazwa Olimpii). Najczęściej występowała w ataku bądź na skrzydle. W sumie zdobyła 7 bramek w 21 meczach. Jednak oczekiwania - gdy wracała z Łęcznej - były większe.

Teraz zdecydowała się ponownie odejść i na rok wrócić do Łęcznej. Ma pomóc drużynie w walce o tytuł mistrzowski i w europejskich pucharach.

Pogoń już bez Ratajczyk szykuje się do nowego sezonu. Ekstraklasa ruszy 19 sierpnia.