Rodzinny Park Rozrywki PLAY PARK – tu każdy znajdzie coś dla siebie

Twórcy tego miejsca mówią bez ogródek: tu otrzymacie mnóstwo dobrej rozrywki i wyskokowych atrakcji. Tu każdy może czerpać przyjemność ze skakania na trampolinach czy zabawy w basenie z gąbkami. - Oprócz parku trampolin, basenów z gąbkami posiadamy jedyną w regionie skocznię do ślizgów na desce oraz ściankę wspinaczkową. Posiadamy również dużą strefę dla najmłodszych, czyli "Małpi Gaj". W naszym parku zorganizujesz także niebanalne lekcje WF oraz wymarzone urodziny – mówi właścicielka z firmy prowadzącej PLAY PARK.

Co jest niezaprzeczalnym atutem tego miejsca, to fakt, że można tu spędzić czas z całą rodziną bez względu na pogodę i porę roku. Stali bywalcy parku rozrywki nie mogą narzekać na monotonię – każdego roku wprowadzane są nowe atrakcje, a te już istniejące są odnawiane. Wprowadzane są też innowacje – to między innymi zastosowanie elektroniki w urządzeniach służących do zabawy. Twórcy parku rozrywki stawiają na nowoczesne rozwiązania i najnowocześniejszy sprzęt.