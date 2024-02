Rodzice wydają na dodatkową edukację dzieci średnio 629 zł miesięcznie

– Zajęcia pozalekcyjne jako aktywność dla dzieci to trend, z którym mamy do czynienia od wielu lat - mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy z Personnel Service. - To z jednej strony wyraz troski rodziców, którzy chcą, żeby ich dzieci miały jak najlepszy start w przyszłość i mogły rozwijać swoje pasje. Stąd nie dziwią też wysokie kwoty przeznaczane na ten cel. Z drugiej strony, to też pośrednia ocena jakości systemu edukacji. Już od jakiegoś czasu wskazuję na potrzebę głębokiej reformy, bo nie powinno być tak, że aż 3 na 4 rodziców ma potrzebę, żeby ich dzieci poza lekcjami uczęszczały na zajęcia językowe, sportowe czy korepetycje z danego przedmiotu. To pokazuje, że nie do końca ufamy, że szkoła przygotuje odpowiednio uczniów do startu w przyszłość. A ten problem w kontekście aktualnych wyzwań związanych m.in. ze sztuczną inteligencją będzie się tylko pogłębiał.