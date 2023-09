Restauracja Casa Italia. Najbardziej włoskie miejsce na Pomorzu

Na słupskim rynku nie ma drugiego takiego lokalu, który byłby tak bardzo "włoski". - Nasze dania przygotowuje rodowity Włoch, który ma do czynienia ze smakiem Italii od kołyski, a nasze produkty docierają do nas z pierwszej ręki, prosto z Włoch. To także sezonowe produkty, np. świeże trufle – mówi Grzegorz Rocławski, właściciel restauracji.

Jakość produktów jest tym, co szczególnie doceniają goście restauracji. - Wypracowaliśmy własny kanał dostaw świeżych produktów z Italii, który pozwala na dostarczenie zamówienia od momentu zgłoszenia do dostawy do lokalu w ciągu maksymalnie tygodnia. Jest również opcja zamówienia konkretnego, trudno dostępnego dania z wyprzedzeniem, np. świeżego homara – dodaje Grzegorz Rocławski.

Warto dodać, że szef kuchni należy do zrzeszenia włoskich kucharzy i co roku uczestniczy w zlotach tego zrzeszenia. Podczas corocznych spotkań uzupełnia swoją książkę kucharską o nowe przepisy i aktualizuje wiedzę na temat nowości w kuchni włoskiej.