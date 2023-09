Rekordowe zainteresowanie udziałem w komisjach wyborczych w Szczecinie. Głównym motywem są zarobki

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. W Szczecinie powstanie 208 obwodowych komisji. Prace w nich znajdzie ok. dwóch tysięcy osób. Pierwszeństwo we wskazywaniu kandydatów mają komitety wyborcze. W drugiej kolejności zgłaszać mogą się mieszkańcy, którzy nie są związani z żadnym komitetem. I to właśnie wśród nich zainteresowanie pracą w komisji jest rekordowe.

- Mamy już ponad 550 zgłoszeń osób, które nie są desygnowane przez komitety wyborcze. Takiego zainteresowania przy poprzednich wyborach nie było - mówi Rafał Miszczuk.

Co więcej, w przeszłości zdarzało się, że były problemy z pełną obsadą komisji. W tym roku tego problem na pewno nie będzie. Powodów jest kilka. Pierwszy, to oczywiście pieniądze. Diety członków komisji bardzo wzrosły. Przewodniczący otrzymuje 800 zł netto, wiceprzewodniczący 700 zł, a członek zarządu 600 zł. W poprzednich wyborach było to odpowiednio 500, 400 i 350 złotych. Ale to nie wszystko.