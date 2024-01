Rekordowa liczba prób samobójczych wśród najmłodszych. Województwo zachodniopomorskie w niechlubnej czołówce

Dane przekazane przez Fundację pochodzą ze statystyk policji - członkowie GrowSPACE zebrali je ze wszystkich komend wojewódzkich w Polsce. Po ich analizie okazało się, że aż w ośmiu województwach nastąpił wzrost prób samobójczych dzieci i młodzieży do 18 roku życia. I co najgorsze: nie spada liczba przypadków zakończonych tragicznie. W 2022 r. zmarło 150 nieletnich a w 2023 r. - 146.

Fundacja GrowSPACE opublikowała dane, z których wynika, że w 2023 r. doszło do 2139 prób samobójczych dzieci i młodzieży. To oznacza, że było ich aż o 108 więcej niż w 2022 r.

W 2022 r. doszło u nas do 62 prób samobójczych, a rok później - do 82. W 2022 r. odebrało sobie życie czworo najmłodszych a w ubiegłym aż dziesięcioro - wzrost o 150 proc.

- To musi zmienić - apelują członkowie fundacji RÓWNiE, którzy w poniedziałek upublicznili dane policji.

Ich zdaniem, jest szansa na poprawę sytuacji. W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął ustawę, która gwarantuje 3 mld zł na psychiatrię i onkologię dziecięcą. Zdaniem Fundacji GrowSPACE to spory krok w dobrą stronę, lecz trzeba mieć na uwadze to, na co dokładnie te fundusze powinny być wydatkowane. Do rekomendacji wydanych przez organizację należy m.in. dalszy rozwój pomocy środowiskowej i ambulatoryjnej, szczególnie poza dużymi ośrodkami miejskimi, zwiększenie finansowania oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży dziennych i całodobowych a także nacisk na kształcenie specjalistów psychiatria dzieci i młodzieży, zwiększanie liczby miejsc rezydenckich i stażowych i edukacja innych zawodów medycznych w temacie wspierania pacjentów psychiatrycznych.