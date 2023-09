Raport o rynku pierwotnym mieszkań w Szczecinie. Szukamy małych mieszkań, maksymalnie do 50 metrów kwadratowych

- Bezpieczny kredyt 2 procent w całym kraju, i oczywiście także w Szczecinie, mocno przyspieszył wzrosty stawek metrów kwadratowych nowych mieszkań. Wzrost o 14 procent w ciągu zaledwie 8 miesięcy tego roku należy uznać za bardzo mocny - komentuje Jarosław Jędrzyński.

- Co więcej, w całym 2023 roku mieszkania deweloperskie w Szczecinie podrożeją o co najmniej jedną piątą. Gdyby program kredytów preferencyjnych nie został wprowadzony, na rynku mieszkaniowym najprawdopodobniej obserwowalibyśmy większe lub mniejsze spowolnienie koniunktury, a ceny mieszkań raczej bardziej by ulegały stabilizacji niż wzrostom. Stąd wniosek, że za zdecydowaną większość skali tegorocznych wzrostów, czyli w Szczecinie za co najmniej kilkanaście procent w skali całego 2023 roku, odpowiada program dopłat do kredytów mieszkaniowych BK2 procent.