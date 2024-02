Rafał Kurzawa z Pogoni Szczecin: Cieszę się ze swojej bramki, ale ten gol trochę nas uśpił

Szybko uzyskane prowadzenie, a później odradzający się ŁKS. Łodzianie przejęli inicjatywę i zaraz na początku drugiej połowy wyrównali.

- Spodziewaliśmy się, że to będzie ciężkie spotkanie, bo w ekstraklasie nie ma łatwych. I wiedzieliśmy, że musimy ciężko zapracować na to zwycięstwo. Zaczęliśmy dobrze, bo ruszyliśmy mocno i szybko mieliśmy sytuację. Cieszę się ze swojej bramki, ale ten gol trochę nas uśpił w pierwszej połowie, bo straciliśmy kontrolę nad meczem. To ŁKS tworzył sytuacje. Dobrze, że druga połowa była lepsza w naszym wykonaniu – ocenił Rafał Kurzawa.

Pomocnik gola uzyskał strzałem z dystansu. Długo kazał czekać na tego gola, bo to jego pierwszy gol po ponad dwuletniej przerwie.

- Bardzo długo czekałem, ale dla mnie zawsze ważniejsze jest zwycięstwo drużyny niż indywidualne statystyki – gole czy asysty. Szkoda jednak, że te oczekiwania były aż tak długie – przyznał. - Mogłoby być więcej tych prób strzałów z dystansu, ale to nie jest tak, że po raz pierwszy od dawna spróbowałem. Podejmowałem takie próby, a przy innych okazjach za dużo się w głowie kotłowało pomysłów. Mamy jednak zawodników w Pogoni, którzy potrafią zaskoczyć strzałami za pola karnego i fajnie, że z ŁKS akurat mi się udało. Najważniejsze są jednak trzy punkty – dodał Kurzawa.