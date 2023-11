Pusta lodówka, bo brakowało pieniędzy na żywność i lekarstwa. Interweniowaliśmy w MOPR

- Wniosek złożony do MOPR 25 sierpnia dotyczył udzielenia wsparcia w formie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego został objęty tą formą wsparcia od 5 września. Dodatkowo do końca sierpnia klient korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego z ZUS - mówi Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds. pomocy społecznej. - We wrześniu wydano decyzję o przyznaniu zasiłku celowego w kwocie 500 zł. Klient odebrał decyzję 2 października, a środki zostały wypłacone 11 października. Klient złożył kolejne wnioski o przyznanie wsparcia na przełomie września i października. Wywiad środowiskowy został przeprowadzony 10 października. Klient został poinformowany o tym, z jakich świadczeń może skorzystać.

- Pawła znam pięć lat, był świetnym operatorem żurawi. 10 października na wywiadzie pojawiła się pani z opieki społecznej, Paweł pokazując jej receptę na leki, usłyszał: "niech ktoś panu pomoże" - relacjonuje kobieta. - Zastanawiam się, po co są takie instytucje jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który zostawia człowieka bez środków do życia, wiedząc w jak ciężkiej, jest sytuacji.

A co z lekami? Jak ustaliliśmy do skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu leków, konieczne jest uzyskanie wyceny do recepty i przedstawienie jej pracownikowi MOPR.