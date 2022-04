Przynieś niepotrzebny papier i odbierz sadzonkę. Wraca akcja “Drzewko za makulaturę”!

Jarząb pospolity, dzika róża, świerk, buk, dąb i inne - to drzewka, które będzie można odebrać w ramach akcji. Sadzonki przygotowali partnerzy wydarzenia: Nadleśnictwo Drawno, Łobez i Trzebież.

Każdy kto chce w ekologiczny sposób powiększyć zasoby swojego ogrodu wystarczy, że przyniesie 2 kg makulatury do Galerii Kaskada w sobotę 14 maja, między godziną 11 a 15. Punkt odbioru będzie ustawiony na dachu obiektu.

Jedna osoba może otrzymać maksymalnie pięć sadzonek. Przynieść można wszystko, co jest wykonane z papieru: stare gazety, kartony, zeszyty, notatniki. Wymiana jest też okazją do rozmowy ze specjalistami, którzy podpowiedzą, jak sadzić i dbać o drzewa, by pięknie rosły.

W poprzednie edycje chętnie angażowały się szkoły oraz przedszkola, które traktowały akcję, jako wyjątkową lekcją na temat troski o środowisko. Stąd też zaproszenie do udziału jest również kierowane do punktów oświaty i kultury, ale też urzędów.