Przy pomocy dźwięku obnaży poziom śledzenia uzytkowników sieci. Unikatowa wystawa australijskiej artystki w TRAFO

Impuls do rozpoczęcia projektu pojawił się jeszcze podczas studiów Jasmine w Berlinie, gdzie mieszka na co dzień. W doniesieniach medialnych pojawiły się informacje o aferze związanej z systemem rozpoznawania twarzy w nowojorskim monitoringu na Wall Street. Mniej więcej w tym samym czasie artystka dowiedziała się, że z podobnych narzędzi korzysta niemiecka policja podczas strajków. Nagle okazało się, że nawet będąc częścią tłumu, nie mamy już szansy na zachowanie anonimowości.

- To była przede wszystkim praca badawcza - wyjaśnia Jasmine. - Ostatecznie zdecydowałam się na wybór plików cookie, bo praktycznie\ większość ludzi się z nimi zetknęła i chociaż mniej więcej kojarzy, czym są. Pracowałam z programistami, którzy stworzyli wtyczkę dla przeglądarek, o których już wspominałam. Uznałam, że byłoby świetnie, gdyby każdy mógł używać tego projektu. Więc tak jest. Każdy może ściągnąć wtyczkę i zainstalować ją u siebie. Kiedy wtyczka była gotowa, zaprojektowałam do niej dźwięk. Nie jestem programistką, ale potrafię zrozumieć wystarczająco dużo, by wiedzieć, jak połączyć kod z muzyką.

- Dźwięk jest idealny - dodaje artystka. - Może dziać się obok, a my wiemy, jak bardzo jesteśmy obserwowani. Przysłuchując się temu, naturalnie nasuwa się pytanie - co z tym możemy zrobić?

- Sama uwielbiam używać aplikacji Wire - przyznaje Jasmine. - To taki zamiennik Whatsappa czy Telegrama. Niestety, nie jest aż tak popularny, więc niewiele osób z niego korzysta. To właśnie problem z tymi zamiennikami. Kiedy na jaw wyszła skala tego, ile danych wyprowadzono przy użyciu Facebooka, ludzie masowo zaczęli usuwać konta. Przechodzili na aplikację o nazwie Signal. Apka nagle wskoczyła na pierwsze miejsce w App Store. Było ją łatwo znaleźć.

Pokazuje to, jak duży wpływ mają masowe media na nasze wybory i akcje. Okazja do zapoznania się z innymi możliwościami nadarzyła się pod koniec września podczas Crypto Party. To ogólnoświatowa inicjatywa organizowania spotkań z technologiami kryptograficznymi. Celem jest przekazanie wiedzy na temat ochrony swoich danych i zachowania prywatności w przestrzeni cyfrowej. Wydarzenie odbyło się w Szczecinie po raz pierwszy. Każdy mógł przyjść do TRAFO ze swoim komputerem i wziąć udział w proponowanych warsztatach.