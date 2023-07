Przepychanki na listach PO. Bartosz Arłukowicz poza region, Magdalena Filiks pierwsza na liście PO do Sejmu ze Szczecina ?

Realizacja tej koncepcji oznaczałaby wyrzucenie Arułkowicza poza region zachodniopomorski lub rezygnację z kandydowania. Według naszych informatorów eurodeputowany Platformy Obywatelskiej dostał w tej kwestii wolną rękę. Natomiast Słowomir Nitras trafił by na jedynkę w Koszalinie.

Nie będzie to trudne do przeprowadzenia ponieważ wpływ polityków z poszczególnych regionów na ostateczny kształt list jest niewielki.

Nieoficjalnie: Bartosz Arłukowicz ma być „lokomotywą wyborczą” Platformy Obywatelskiej w Koninie

Bartosz Arłukowicz, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Koalicji Europejskiej, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i były minister zdrowia, ma pociągnąć jedną z list wyborczych Platformy Obywatelskiej - dowiedział się portal i.pl. Co ciekawe, ma on kandydować w obcym dla siebie regionie, czyli poza zachodniopomorskim. Władze partii rozważają dla niego miejsce w Wielkopolsce.

Co ciekawe o przepychanki na listach dziennikarze zapytali szefów Platformy Obywatelskiej w reionach zachodniopomorskim i wielkopolskim. Jednak ani Olgierd Geblewicz, ani Rafał Grupiński na pytania nie odpowiedzieli