Przełom w diagnostyce raka prostaty w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie

- Wcześniej stosowana biopsja przezodbytnicza wiązała się z istotnym ryzykiem powikłań infekcyjnych przy stosunkowo niskiej dokładności diagnostycznej. To powodowało nierzadko konieczność wielokrotnego powtarzania tej procedury - mówi dr Krystian Kaczmarek, urolog ze szpitala wojewódzkiego. – System, który właśnie do nas dotarł, jest dla pacjenta znacznie bezpieczniejszy i, co dla lekarzy szczególnie istotne, dużo dokładniejszy. To tak jakby przesiąść się z kompasu na nawigację GPS. Biopsja fuzyjna sprawia, że lekarz dokładnie widzi, skąd pobiera wycinki do badań, a to wpływa na wiarygodność wyniku.