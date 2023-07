Przed nimi ponad pół tysiąca kilometrów. Pielgrzymi przyszli do Szczecina w drodze na Jasną Górę [ZDJĘCIA, WIDEO] Marek Jaszczyński

Ci, którzy idą z Pustkowa, mają do pokonania aż 643 kilometry, pątnicy ze Świnoujścia 633 kilometry. 28 lipca do Szczecina przyszli pielgrzymi, stąd do Częstochowy są "tylko" 523 kilometry. To 39. Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.