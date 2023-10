Projektantka mody Gosia Baczyńska pojawi się w Szczecinie na zamkniętym wydarzeniu

Bohaterka październikowego wieczoru opowie zaproszonym gościom o swojej drodze zawodowej. Od kolekcji modowych po projektowanie dla marki Paradyż.

- W Salonie Bokaro, podczas zamkniętego wydarzenia będę miała przyjemność spotkać się z niektórymi z was - mówi Gosia Baczyńska. - Opowiem o swojej pasji do mody, o autorskiej kolekcji płytek ściennych My Way, jaką stworzyłam dla marki Paradyż. To będzie wyjątkowy wieczór, pełen artystycznych doznań, atrakcji i niesamowitych emocji. Do zobaczenia niebawem.

Baczyńska zaprezentuje również wybrany element swojej kolekcji modowej. Będzie networking i - jak przekonują organizatorzy - masa atrakcji, jak chociażby pokaz samochodu elektrycznego, DJ, szczudlarze, a nawet pokaz ognia.