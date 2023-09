Program „Posiłek w szkole i w domu”. Dodatkowe 5 mln zł dla samorządów w regionie

Chodzi o program "Posiłek w szkole i w domu", który od 2018 r. wspólnie finansują samorządy i budżet państwa. Co roku pomoc trafią kilkudziesięciu tysięcy najbardziej potrzebujących osób. Pieniądze pokrywają koszty posiłków na stołówkach w szkołach oraz osobom dorosłym w domach, którzy są w złej sytuacji finansowej i często zdrowotnej.

W tym roku z dotacji rządowej do gmin trafiło na ten cel już 21 mln zł. Dzisiaj wojewoda zachodniopomorski poinformował, że znalazło się jeszcze 5,5 mln zł. Trafią do 75 gmin regionu.

- To jednej z najlepiej wykorzystanych środków. Biorą w nim udział wszystkie gminy województwa. Zapewniliśmy razem z samorządami coś, co jest podstawą godności człowieka. Tego programu przed 2018 r. nie było i te osoby musiały radzić sobie same. Ważne są drogi, infrastruktura i tym podobne rzeczy, tylko musimy robić je dla kogoś. Jak zostawmy bez pomocy osoby najbardziej potrzebujące, to te programy nie mają sensu - mówił wojewoda Zbigniew Bogucki.