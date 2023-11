Prognoza pogody na weekend dla Szczecina i regionu. To będzie idealna okazja na jesienne spacery

- Na szczęście nie. W sobotę i w Szczecinie i nad morzem się wypogodzi. Będzie słonecznie i nie powinno padać. Temperatury też będą przyjazne, bo zapowiada się 13 stopni C. Ale za to ma wiać silniejszy wiatr. Nad morzem nawet z prędkością do 50 kilometrów na godzinę, a w Szczecinie będzie wiało słabiej bo z prędkością 35 km/h.

A jaka ma być niedziela?

- Też słoneczna i też nie powinno padać. Temperatura nawet wzrośnie, bo ma być 14 stopni ciepła. Wiatr też osłabnie. Niedziela będzie więc pogodna i warto wybrać się na dłuższy spacer.

A co nas czeka w przyszłym tygodniu?

- Pogoda w kratkę.

Co to znaczy?

- W poniedziałek będzie pochmurnie, wiatr ponownie zacznie silniej wiać, bo nad morzem możemy się spodziewać nawet podmuchów wiatru do 70 km/h. W Szczecinie wiać będzie słabiej, ale dość mocno - do 50 kilometrów na godzinę. No i temperatura spadnie do 10 stopni i C. Wtorek ma być przyjemniejszy. Wiatr osłabnie, a temperatura trochę wzrośnie - będzie około 13 stopni C. Ale za to ma być słonecznie. Z kolei w środę ponownie czekają nas przelotne opady z temperatura 10-11 stopni C.