Profilaktyka nowotworowa. Rak tarczycy - badania przesiewowe

- Dlaczego organizujemy te badania? Bo choroby tarczycy są jednym z najczęstszych schorzeń - tłumaczą specjaliści. - Aż 20 proc. populacji ma problemy z tym narządem. Na choroby gruczołu tarczowego cierpią głównie kobiety, u których występują aż dziewięciokrotnie częściej niż u mężczyzn.

Są to m.in. guzki, wole i zapalenia tarczycy oraz choroby o podłożu autoimmunologicznym, takie jak choroba Hashimoto oraz

Gravesa-Basedowa. Skutkiem tych schorzeń może być nadczynność lub niedoczynność tarczycy.

Rak tarczycy w Polsce diagnozowany jest rocznie u około 4 tys. kobiet - statystycznie co 50 godzin umiera jedna chora. Nowotwór tarczycy najczęściej występuje u osób od 40. do 50. roku życia, głównie u kobiet, choć może wystąpić w każdym wieku. Co ważne, najczęściej jest rozpoznawany u osób, które nie odczuwają żadnych objawów - jeśli wcześniej pojawią się jakieś dolegliwości, są to zwykle duszność (wywołana rozrostem guzków), chrypka, dysfagia (trudność w połykaniu) oraz ból szyi i ucisk na okoliczne naczynia krwionośne.