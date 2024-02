Prawdziwy policjant zatrzymał fałszywego. Niecodzienne kulisy ujawnienia przestępstwa

Śledztwo w tej sprawie zakończyła Prokuratura Rejonowa w Goleniowie. Zatrzymany mężczyzna odpowie za działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej i dokonanie pięciu przestępstw oszustwa realizowanych tzw. metodą „na policjanta”.

Do zatrzymania doszło 1 czerwca 2023 r. Jeden z funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Nowogardzie, przebywając po służbie w miejscowości Orzechowo, zauważył podejrzanie zachowującego się mężczyznę, który wchodził na sąsiednie posesje i rozglądał się. Gdy funkcjonariusz podszedł do niego i zapytał o powód wizyty, ten nie potrafił wytłumaczyć celu w jakim przyjechał do Orzechowa.

Wezwany na miejsce patrol policji, ujawnił przy mężczyźnie dwa telefony komórkowe oraz znaczną kwotę pieniędzy w gotówce. W toku czynności ustalono, że mężczyzna przebywał w domu jednej z mieszkanek Orzechowa, skąd wyszedł po krótkim czasie.

Jak ustalono, tego samego dnia do pokrzywdzonej kobiety zadzwonił telefon, a osoba podająca się za funkcjonariuszkę policji oświadczyła, że jej syn spowodował wypadek drogowy i potrzebna jest wpłata pieniędzy w celu jego zwolnienia.