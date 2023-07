Prawdziwe tłumy w Świnoujściu. Turyści wypełnili plażę po brzegi w upalny weekend [ZDJĘCIA]

Nawet na świnoujskiej plaży, uznawanej za najszerszą w Polsce przy niektórych zejściach miejsca były zajęte po same wydmy. - To będzie ciężki dzień - mówiła przed południem sprzedawczyni zimnych napojów. Upał wszystkim dawał się we znaki.

Do Świnoujścia przyjechało bardzo dużo turystów jednodniowych, uliczki w dzielnicy nadmorskiej momentami się korkowały. Wielu szczecinian wybrało podróż pociągiem - wprawdzie to jazda bez korków, ale większość składów była w sobotę pełna po brzegi. - Mimo wszystko wolimy pociąg. Niewiele ponad godzinkę i jesteśmy bez martwienia się o parking. Dla dzieci pociąg to też atrakcja - mówiła jedna z jadących nad morze pasażerek.

Świnoujście - co można robić?

Warto pamiętać, że prócz plaży, letnich wydarzeń komercyjnych i festiwali jest cała lista miejsc i zabytków do odwiedzenia w Świnoujściu.