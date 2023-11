Pracownicy naukowi ZUT otrzymali odznaczenia państwowe

- To kolejne bardzo ważne wydarzenie dla naszego uniwersytetu, które wpisuje się w tradycję naszej uczelni. To wielka radość patrzeć na wasz sukces, jakim jest wręczenie medali odznaczeń państwowych, które dziś zasłużenie odbieracie. To odznaczenia za waszą pracę naukową i zasługi dla uczelni. Życzę wam niegasnącej pasji w waszej pracy. To od was w przyszłości będzie zależeć ocena naukowa naszej uczelni - mówi prof. Jacek Wróbel, rektor ZUT.