Praca hybrydowa coraz bardziej popularna wśród pracodawców i pracowników

Odpowiada ekspertka przedsiębiorczości i doradczyni biznesowa Sylwia Szwed.

Polacy na początku zniechęceni pracą zdalną, po pewnym czasie ją pokochali. Pracodawcy jednak wymagali powrotu do biur. Złotym środkiem jest oczywiście praca hybrydowa.

- Nie dziwię się, że praca w domu przypadła nam do gustu - mówi Sylwia Szwed, ekspertka przedsiębiorczości i doradczyni biznesowa. - W pierwszym momencie czuliśmy się zamknięci w czterech ścianach, przytłoczeni, rozproszeni innymi obowiązkami. Jednak po 2-3 latach okazało się, że jest wiele korzyści pracy zdalnej.

Jakie to korzyści? Pracownicy wskazują, że nie do przecenienia jest to, że nie trzeba marnować czasu na dojazd, wydawać pieniędzy na posiłki poza biurem i paliwo, można opiekować się dziećmi (oczywiście do pewnego stopnia).

- Mamy po prostu większą elastyczność i możliwość dostosowania się — twierdzą. Pracodawcy w Polsce często nie są gotowi na całkowitą pracę zdalną. Stąd wyjściem stała się hybryda. Obecnie często chodzi się do biura np. dwa dni w tygodniu, lub w systemie tydzień (w biurze) - tydzień (w domu), pozwala to na kontakt ze współpracownikami, co dla wielu osób jest istotne. W wielu przypadkach praca zdalna jest możliwa na stałe np. programiści, informatycy, twórcy, nie muszą chodzić do biura.