Pożar lasu. Leśnicy ostrzegają przed rozpalaniem ognia

- Otrzymaliśmy powiadomienie o pożarze, który miał miejsce na terenie Leśnictwa Tatynia w strefie programu "Zanocuj w lesie". Po dojechaniu na miejsce służb: OSP Tanowo, JRG z Polic oraz służby terenowej nadleśnictwa rozpoczęto akcję gaśniczą. Oględziny pożarzyska wykazały, że przyczyną powstania pożaru było pozostawione ognisko-informują leśnicy z Nadleśnictwa Trzebież.

Do pożaru doszło na terenie, gdzie można biwakować w ramach programu "Zanocuj w lesie". - Sympatycy survivalu chętnie z niego korzystają. Bardzo nas to cieszy, przypominamy jednak, że na trenie Nadleśnictwa Trzebież zabronione jest używanie otwartego ognia w lesie poza wyznaczonymi miejscami. Dzięki odpowiedzialnej postawie jednej z turystek udało się szybko zlokalizować i ugasić pożar, za co serdecznie Pani dziękujemy-mówią leśnicy.

Jeśli zastanawiacie się, gdzie w Polsce można legalnie spać w lesie, Lasy Państwowe przygotowały specjalną mapę obszarów objętych programem „Zanocuj w lesie”.