Popularny pchli targ już w najbliższą niedzielę w Szczecinie. Co będzie można znaleźć?

A tych unikatowych rzeczy zwykle jest sporo. Każdy market to około 35 wystawców z przeróżnym asortymentem. Od ubrań dla kobiet i mężczyzn, przez ‘bibelociki’ do mieszkania, aż po gry, książki czy nawet akcesoria dla zwierząt.

- Market kierujemy nie tylko do osób chcących pozbyć się nadmiaru rzeczy ale również do tych, które je produkują - mówi Agata, współorganizatorka. - Z edycji na edycję mamy zgłoszenia od producentów. Staramy się pilnować aby materiały z których tworzą były less waste, a więc takie do których produkcji nie wykorzystuje się zwierząt a pracowników traktuje się w sposób etyczny.