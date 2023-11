Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie będzie rozwijał współpracę z zagranicznymi ośrodkami

Pierwszy projekt pod nazwą „Kontynuacja i rozwój współpracy transgranicznej poprzez wdrażanie innowacji w hematologii i onkologii doświadczalnej oraz klinicznej” będzie realizowany we współpracy z Universitätsmedizin Greifswald.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji w hematoonkologii obydwu uczelni medycznych poprzez realizację wspólnych badań naukowych, szkoleń, stażów klinicznych. Projekt wzmocni potencjał naukowy i umiejętności kliniczne pracowników oraz studentów, pozwoli na opracowanie innowacyjnych technik badawczych, a przez to na powstanie nowych płaszczyzn współpracy pomiędzy uczelniami. Projekt jest kontynuacją trwającej blisko 20 lat współpracy między Zakładem Patologii Ogólnej Katedry Fizjopatologii, Hematologii i Transplantologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a Kliniką Internistyczną, Hematologii i Onkologii – Centrum Transplantacyjne, Medycyna Paliatywna Uniwersytetu Medycznego w Greifswaldzie. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński.

Drugi projekt pod nazwą „Telemedycznie Zintegrowane Polsko-Niemieckie Centrum Onkologii Dziecięcej w Euroregionie Pomerania 2.0 - zastosowanie i zbadanie innowacyjnych technologii” to inicjatywa mająca na celu wsparcie rodzin dzieci i młodzieży zmagających się z chorobami nowotworowymi i krwiotwórczymi oraz poprawę jakości opieki medycznej w klinikach. Projekt wykorzystuje nowoczesne technologie, które pozwalają na dostosowanie leczenia do indywidualnych potrzeb pacjentów. Dzięki specjalistycznym urządzeniom, lekarze mogą dokładniej diagnozować i monitorować choroby oraz skuteczniej je zwalczać. Ponadto, system wideokonferencyjny umożliwia konsultacje lekarskie z ekspertami z Polski i Niemiec, co zwiększa dostęp do wiedzy i doświadczenia w leczeniu chorób onkologicznych i hematologicznych. Projekt TemiCare zapewnia pacjentom i ich rodzinom lepszą opiekę i komfort bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów podróży.

Liderem projektu jest Universitätsmedizin Greifswald, a partnerami: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Gdański Uniwersytet Medyczny, Asklepios Klinikum Uckermark. Partnerzy stowarzyszeni: Szpital UJ w Krakowie. Pracami ze strony PUM kieruje prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński.