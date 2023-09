Politycy PiS mówią "nie" dla relokacji migrantów do Polski

W siedzibie PiS w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące wizyty Ursuli von der Leyen na Lampedusie, w związku z kryzysem migracyjnym.

- Jesteśmy zbulwersowani tymi słowami, które wypowiedziała pani Ursula von der Leyen, że ci uchodźcy powinni być relokowani do innych państw Unii Europejskiej. Chcemy jasno powiedzieć, że my na to nie pozwolimy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zadba o polskie granice. Nie przyłączymy się do przymusowej relokacji - mówi Leszek Dobrzyński, poseł PiS. Według posła Dobrzyńskiego napływ migrantów oznacza zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa, obywateli, ale również zagrożenie dla funkcjonowania państwa. - Rozpoczęła się inwazja na Europę, która była do przewidzenia. Polska pokazuje jak można twardo zabezpieczyć granice. Natomiast mówienie o tym, że trzeba rozlokować dobrowolnie uchodźców, którzy dostają się w tej chwili w dziesiątkach tysięcy, a będą dostawać się w setkach tysięcy do Europy, to nie jest wyjście - uważa Artur Szałabawka, poseł PiS. - To jest tylko zachęcenie mafii handlujących ludźmi, żeby wprowadzili jeszcze większy przerób. Będą mieli coraz więcej pieniędzy, coraz więcej łodzi i będą do Europy, sprowadzać migrantów. Migrantów, którzy niejednokrotnie nawet linii papilarnych nie mają, a zamiast pracować łopatą, to potrafią posługiwać się nożami.

- W 2015 roku nie dopuściliśmy do dzielnic grozy, do strachu na ulicach, do płonących samochodów, wybijanych witryn. Mieliśmy rację i cała ta śmietanka brukselska przyznała nam rację i wycofała się z polityki "wilkommen": witania młodych mężczyzn, którzy przyjeżdżali do Europy nie jako uchodźcy wojenni, tylko jako nielegalni migranci. Minęło kilka lat i co się dzieje? Znowu mamy do czynienia z tym niemieckim spojrzeniem: trzeba przymusowo relokować do innych państw europejskich, także do Polski. Żadnych wniosków. My byliśmy mądrzy przed szkodą, a oni wciąż są i przed szkodą, i po szkodzie głupi - komentuje Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.

- Jako kobieta również chciałabym podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość to gwarancja bezpieczeństwa dzieci i kobiet. Widzimy, co się dzieje w Niemczech, we Francji, gdzie dochodzi do rozbojów, gwałtów, bardzo niebezpiecznych sytuacji. I my mówimy temu stanowcze "nie", ponieważ chcemy zadbać o polskie kobiety, o polskie dzieci i o bezpieczeństwo w naszym kraju - przypomina Agnieszka Kurzawa, radna PiS. W czasie spotkania politycy PiS zaapelowali o udział w referendum, które odbędzie się 15 października.

