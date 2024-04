Policyjny pościg za kierowcą zakończony kolizją z tramwajem na pl. Grunwaldzkim

Do zdarzenia doszło w środowy wieczór. Policjanci zauważyli samochód, poruszający się w sposób niebezpieczny i chaotyczny. Mimo poleceń do zatrzymania się do kontroli, kierowca zignorował sygnały dźwiękowe i świetlne radiowozu, rozpoczynając ucieczkę. Po krótkim pościgu samochód zderzył się z miejskim tramwajem.

- Po zatrzymaniu mężczyzny okazało się, że miał powody do ucieczki, ponieważ badanie trzeźwości wykazało ponad pół promila alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili również, że miał on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz był poszukiwany do odbycia kary ponad trzech miesięcy pozbawienia wolności - informuje KMP w Szczecinie.

Kierowca za swoje przewinienia odpowie teraz przed sądem.