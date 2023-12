Policjant po służbie zatrzymał złodzieja na gorącym uczynku

St.post. Mateusz Kończalik, który na co dzień pełni służbę w Komisariacie Policji Szczecin Nad Odrą był akuratna świątecznych zakupach z żoną. W pewnym momencie zauważył młodego człowieka, który chodził po sklepie z bluzą na wieszaku. Mężczyzna poszedł z nią do przebieralni, a następnie chciał wyjść z galerii.

Policjant zauważył, że chłopak nie zapłacił za ten towar. Podszedł do niego i zwrócił mu uwagę mówiąc, że jest funkcjonariuszem Policji. 19-latek zaczął uciekać. St.post. pobiegł za nim i po chwili go zatrzymał. Poprosił w międzyczasie żonę, by zadzwoniła pod numer alarmowy i wezwała patrol policji - informuje szczecińska policja.