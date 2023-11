Police z obligacjami, żeby ratować dofinansowanie na inwestycje

Do końca roku gmina Police musi uregulować wszystkie płatności związane z realizacją dwóch zadań związanych ze Szczecińską Koleją Metropolitalną. To przebudowa ulic Piłsudskiego i Siedleckiej. Inwestycje mają dofinansowanie w wysokości 15 mln złotych, szkopuł w tym, że pieniądze unijne wpłyną do kasy polickiego magistratu najwcześniej na przełomie marca i kwietnia 2024 roku.

- Płatności bieżące wobec wykonawców muszą - bezwględnie-nastąpić do końca grudnia, żebyśmy zasłużyli na refundację. Musimy się posiłkować zewnętrznym finansowaniem - wyjaśnia Jakub Pisański, zastępca burmistrza Polic.

Zewnętrze finansowanie to emisja krótkoterminowych obligacji komunalnych.

- Szacujemy cały koszt emisji na około 1 milion złotych - mówi Janusz Zagórski, skarbnik Gminy Police.

O tym, czy Police wyemitują obligacje, zdecydują radni na nadzwyczajnej sesji rady miejskiej, którą zaplanowano na 17 listopada.