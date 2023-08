Police biegową stolicą Polski. Zapraszamy na Festiwal Biegowy Dziki Weekend - Garmin 2023

- Na wszystkie biegi zapisało się ponad 1200 osób. Pozostała jeszcze niewielka pula wolnych miejsc, w tym pojedyncze miejsca dla dzieci i kilkanaście pakietów sttoeych dla dorosłych. Będą dostępne wyłącznie w biurze zawodów - mówi Wojciech Bobrowski ze Stowarzyszenia Klub Biegowy „Dzik”, organizator biegu.

Biuro zawodów będzie czynne od 17 sierpnia (godz. 17-20) w hali sportowej "Ósemki". Pakiety można odebrać także 18.08.23r. (godz. 14 do 21:45), 19.08.23r. (godz. 8.30 do 11.30) i 20.08.23r. (godz. 8 do 11).

Znamy szczegółowy rozkład festiwalu. 18 sierpnia (start godz. 21.45) zaplanowano rajd i marsz Nordic Walking w XIII "Nocnym Biegu Szlakiem Dzika" na 5 kilometrów. Start poprzedzi (godz. 20.15) koncert Orkiestry Wojskowej. Dzień później uczestnicy zmierzą się w przełajowym XIII "Biegu Szlakiem Dzika" na 10 km (start godz. 11.45). Rywalizacja dzieci rozpocznie się wcześniej, bo od godz. 10.35.