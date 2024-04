Półfinalistki konkursu Miss Polski z woj. zachodniopomorskiego. Poznajcie kandydatki! [ZDJĘCIA] 19.04.2024

Miss Polski 2024. Poznaj półfinalistki konkursu

Hotel Mistral w Markach pod Warszawą gościł aż 162 ćwierćfinalistek konkursu Miss Polski 2024. Ostatecznie wybranych zostało 60 półfinalistek z całej Polski. Wśród nich znalazły się również kandydatki z województwa zachodniopomorskiego.

21-letnia Julia Maź mieszka w Szczecinie, gdzie studiuje psychologię zdrowia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Jej największą pasją jest nurkowanie oraz akrobatyka na drążku pionowym. Jej największym marzeniem jest nurkowanie na wyspach Galapagos w towarzystwie rekinów.

Małgorzata Molik ma 28 lat, pochodzi z Choszczna, ale od kilku lat mieszka w Warszawie, gdzie pracuje jako agent do spraw wyważania samolotów. Jej babcia zaszczepiła w niej pasję do szycia, a na co dzień Małgorzata studiuje prawo. Wcześniej pracowała 6 lat jako modelka między innymi dla marki Valentino.

Agata Buczkowska ma 25 lat i pochodzi z Wałcza. Jest absolwentką ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jej największą pasją jest muzyka. W weekendy spełnia się jako wokalistka, uwielbia występować na scenie i dzielić się emocjami z innymi ludźmi. Jej muzycznym osiągnięciem jest fakt, że wielokrotnie miała przyjemność reprezentować swoje miasto rodzinne na festiwalach muzycznych w Polsce, oraz to, że mogła być reprezentantką Polski na festiwalach muzycznych za granicą, zdobywając najwyższe nagrody Grand Prix m.in. w Bułgarii, Niemczech, Węgrzech, Litwie czy na Malcie.