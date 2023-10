Pogoń z Lechem to szansa na rehabilitację Portowców lub kolejna pułapka

Pogoń ma za sobą bolesną porażkę z Legią Warszawa. Oczywiście, przegrać z legionistami w tym sezonie to nie jest powód do wstydu, ale już okoliczności tej porażki muszą boleć. Portowcy trzy razy prowadzili, całą drugą połowę grali z przewagą zawodnika, a mimo to dali się ograć.

- Mamy nadzieję, że wyciągniemy odpowiednie wnioski i z Lechem po prostu zagramy lepiej – mówił kapitan Kamil Grosicki. - Wiemy, jak ważne jest to spotkanie też dla naszych kibiców.

Fani nie zawiodą. Klub znów wyprzedał komplet biletów i całkiem możliwe, że będziemy mieć nowy rekord frekwencji, bo z Poznania też chce przyjechać około tysiąc kibiców.

Jak zaprezentuje się Pogoń? Tu jest ogromny znak zapytania. Obrona popełnia proste błędy, a atak nie zawsze finalizuje proste sytuacje. Na pewno w składzie zabraknie kontuzjowanych Marcela Wędrychowskiego i Wojciecha Lisowskiego, a pozostali powinni być do dyspozycji. Trzy ostatnie mecze Pogoń rozpoczynała tym samym składem, ale możliwe, że trener Jens Gustafsson zdecyduje się na drobne roszady. Wyboru nie ma jedna zbyt dużego.