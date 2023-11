Pogoń Szczecin zagra ze Stalą Mielec o podium PKO Ekstraklasy

Pogoń ma inne cele, o prezentach nie chce myśleć.

- Dla mnie to wyzwanie, by nikt nie zlekceważył przeciwnika. Muszę tego pilnować. Wiemy, że oni wygrali na stadionie Legii, więc to niech będzie dla nas przestrogą. Musimy poważnie traktować każdego przeciwnika, by wejść na najwyższy nasz poziom. Już pozbyliśmy się złego podejścia. Jestem dumny, jak wszyscy tu dobrze i profesjonalnie pracują - mówi szkoleniowiec.

Sytuacja w tabeli jest taka, że Pogoń ma szansę wskoczyć na podium po swoim zwycięstwie, ale swój mecz musi przegrać Lech Poznań z Widzewem Łódź, a Raków Częstochowa nie może wygrać z Cracovią. W obu przypadkach to trudne, ale prawdopodobne. Ważniejsze jednak w tym momencie jest to, by Pogoń nie powiększała straty do prowadzącego Śląska, czy do drugiej Jagiellonii. Da to spokój na grudzień, który Portowcy rozpoczną trzema spotkaniami w tydzień.