Pogoń Szczecin w Białymstoku: Nie ma miejsca na błędy

Z każdą kolejną serią gier wydaje się, że ciekawiej w ekstraklasie piłkarzy nie będzie. Tymczasem po ostatniej stracie punktów przez czołową trójkę zespołów, sytuacja zrobiła się jeszcze ciekawsza. Każdy z trzech zespołów ma na koncie 56 punktów i sześć meczów do rozegrania. Najbliższy Pogoni w sobotę w Białymstoku. Początek o godz. 17.30.

- W ekipie rywali nie zagrają Pazdan i Romanczuk, to ważni zawodnicy Jagiellonii, ale mają dobrą kadrę. Wróci Pospisil, jest Nalepa, czy Bida. Mają też ciekawego napastnika. Jeżeli wypada dwóch zawodników, dwóch innych ma szansę się pokazać. Koncentruję się bardziej na naszej drużynie, ale na pewno w tym roku Jagiellonia nie jest zadowolona ze swojej sytuacji w tabeli - mówi trener Kosta Runjaić. - Pod wodzą trenera Nowaka ta drużyna grała dwoma różnymi systemami. Są więc pod tym kątem elastyczni. Dlatego też mieli jednak różne wyniki. W ostatnim meczu z wyniku 0:2 udało im się doprowadzić od remisu 2:2, co pokazuje, że ta drużyna ma charakter i jakość. Wchodzimy teraz w decydującą fazę sezonu, która może przynieść pierwsze rozstrzygnięcia. W ciągu 9 dni rozegramy trzy mecze, to taka chwila prawdy. Musimy wygrać, jeżeli chcemy ciągle utrzymywać się w grze o tytuł - dodał szkoleniowiec.