Pogoń Szczecin podejmie Śląsk Wrocław. Oba zespoły są w trudnej sytuacji

- To już historia, a teraz wiemy, że możemy osiągnąć lepszy wynik, ale musimy zagrać tak, jak potrafimy – szybko, agresywnie. To nasza droga. Śląsk nie leży Pogoni? Może jak spojrzy się na ostatni sezon to tak, ale jak dalej sięgniemy to nie jest tak źle z naszymi wynikami. Nie postrzegam Śląska jako złego ducha. Przede wszystkim my musimy wrócić do swojego stylu gry – mówi Gustafsson.