Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin: Mieliśmy kaca moralnego, ale musimy wrócić do swojej gry

Marcel Wędrychowski Chciałbym móc powiedzieć, kiedy wróci, ale to nie jest typowy uraz piłkarski. Nikt nie wie, kiedy wróci. Zaczął rehabilitację, będziemy go obserwować, ale za wcześnie na prognozowanie, kiedy wróci do grania.

Dante Stipica

Jest już długo poza drużyną i to głównie on musi się określić, kiedy będzie gotowy do treningów.

Fredrik Ulvestad

Doszedł do nas w czasie przerwy. Potrzebuje jeszcze trochę czasu na grę w zespole. Ze Śląskiem nie zagra. Jestem pewny, że bardzo nam pomoże przez dłuższy czas. On zagrał ostatni mecz 6 czerwca i pracował tylko indywidualnie. Potrzebuje czasu, by być gotowy. Będziemy cierpliwi, a oczekiwania są wobec niego spore. Jak podpisujemy kontrakt to nie chcemy go oceniać po pierwszym meczu.

Przygotowania do Śląska

Zaczęliśmy przygotowania do sezonu z zespołem, który dobrze się prezentował w ostatnich meczach. I tak wyglądaliśmy na początku sezonu. W Belgii to był mocny cios i mieliśmy kaca moralnego. Musimy wrócić do tego, jak chcemy grać – szybki i agresywny futbol. Jak to się uda to jesteśmy pobić każdego w tej lidze. Uda się to nam. W tych trudnych momentach trzeba też złapać pewną perspektywę w naszej wspólnej pracy. Skupialiśmy się na tym, by zaprezentować lepszy wizerunek.