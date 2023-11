Pogoń Szczecin po raz pierwszy zagra o punkty w Puszczą. Musi wrócić do Krakowa

Pogoń w ostatni weekend ograła Jagiellonię Białystok, a dzięki korzystnym wynikom na innych stadionach - poprawiła pozycję w PKO Ekstraklasie. By tego nie zepsuć - wszyscy oczekują kolejnego zwycięstwa.

Łatwo nie będzie. Puszcza jest w strefie spadkowej, więc będzie gryzła murawę, by zapunktować. W dodatku ten zespół sprofilowany jest na defensywną taktykę - duże zagęszczenie na swojej połowie, twarda walka o piłkę. Grająca bardziej technicznie i kombinacyjnie Pogoń nie zawsze potrafi się odnaleźć w takich meczach.

Nasz klub ma co prawda dobre wspomnienia z meczami z zespołem z Niepołomic, ale to była rywalizacja w ćwierćfinale Pucharu Polski w sezonie 2016/17. Pogoń wygrała wtedy oba spotkania - na wyjeździe 2:1, a u siebie 2:0. Bramki strzelali: Adam Frączczak 2, Ricardo Nunes oraz Kamil Drygas. W lidze takich spotkań nie było, bo 100-letnia Puszcza przez większość lat grała w regionalnych rozgrywkach krakowskich. Dopiero w XXI wieku zespół awansował na poziom centralny, a ostatniego lata cieszył się z awansu do elity. Puszcza do ekstraklasy dostała się przez baraże (wyjazdowe wygrane w Krakowie i Niecieczy).