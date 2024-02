Pogoń Szczecin nie zagra towarzysko z Duńczykami. Są też lepsze informacje

W następną niedzielę Pogoń zagra o ligowe punkty ze Śląskiem we Wrocławiu, więc mecz z FC Nordsjaelland miał być próbą generalną naszego zespołu. Trener Jens Gustafsson chciał zagrać z mocnym przeciwnikiem poza Szczecinem, a klubowi działacze taki sprawdzian zorganizowali.

W piątek Pogoń poinformowała, że do meczu nie dojdzie.

Planowany na 4.02. mecz kontrolny Pogoni Szczecin z FC Nordsjaelland nie dojdzie do skutku. Klub otrzymał informację, że stan boisk kompleksu należącego do Duńskiego Związku Piłki Nożnej w miejscowości Helsingor (tam miał odbyć się mecz) nie pozwala obecnie przeprowadzić tam spotkania. Alternatywą było rozegranie sparingu na stadionie FC Nordsjaelland, natomiast po wewnętrznych konsultacjach, z uwagi na sztuczną nawierzchnię tego obiektu i wyższe ryzyko odniesienia kontuzji, Pogoń Szczecin nie wyraziła zgody na przeniesienie tego meczu do Farum - przedstawiła sytuację Pogoń.